В Кролевце полиция остановила частный ВАЗ с мигалками Кролевецкие полицейские устанавливают обстоятельства использования специальных световых сигнальных устройств.

Происшествие произошло сегодня, около 10:00 утра в городе Кролевец.

Внимание сотрудников группы реагирования патрульной полиции привлек автомобиль ВАЗ 21104 под управлением 25-летнего мужчины. Оказалось, что водитель автомобиля установил и использовал специальные световые сигналы, а именно проблесковые маячки синего и красного цвета.

В отношении водителя полицейские составили административный протокол по ст. 122-5 КУоАП «Нарушение требований законодательства по установлению и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств», а запрещенные спецсигналы изъяли до решения суда, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.