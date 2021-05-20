На Сумщине задержали очередного наркодельца Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры сотрудниками Ахтырского райотдела полиции задержан 24-летний молодой человек, который занимался незаконным оборотом наркотического вещества.

Как рассказал прокурор Ахтырской окружной прокуратуры Дмитрий Заяц, наркодельца задержали «на горячем» сегодня, 20 мая, при продаже соответствующему лицу в г. Ахтырка за 200 гривен свертка с веществом, похожим на наркотическое средство «каннабис». В то же время во время обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято измельченное вещество, засушенные растения каннабиса и средство для употребления наркотиков.

В настоящее время молодой человек задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта и сбыт наркотического вещества) УК Украины.