На Сумщине задержали очередного наркодельца

Как рассказал прокурор Ахтырской окружной прокуратуры Дмитрий Заяц, наркодельца задержали «на горячем» сегодня, 20 мая, при продаже соответствующему лицу в г. Ахтырка за 200 гривен свертка с веществом, похожим на наркотическое средство «каннабис». В то же время во время обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято измельченное вещество, засушенные растения каннабиса и средство для употребления наркотиков.
В настоящее время молодой человек задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта и сбыт наркотического вещества) УК Украины.