Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:56229

На Сумщине задержали очередного наркодельца

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры сотрудниками Ахтырского райотдела полиции задержан 24-летний молодой человек, который занимался незаконным оборотом наркотического вещества.

Как рассказал прокурор Ахтырской окружной прокуратуры Дмитрий Заяц, наркодельца задержали «на горячем» сегодня, 20 мая, при продаже соответствующему лицу в г. Ахтырка за 200 гривен свертка с веществом, похожим на наркотическое средство «каннабис». В то же время во время обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято измельченное вещество, засушенные растения каннабиса и средство для употребления наркотиков.

В настоящее время молодой человек задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта и сбыт наркотического вещества) УК Украины.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

"Очень любили друг друга": подробности смертельного ДТП с украинскими студентами в Турции
Сегодня 16:21
В Кабмине передумали получать заявления и декларации от всех субсидиантов
Сегодня 08:05
Понад 30% мешканців Сумщини, віком більше 25 років, загрожує інсульт
Вчера 21:10
Робота в таксі «Болт»: можливість, якою варто скористатися
Вчера 17:38
COVID-сертификаты в Украине: когда и кому будут выдавать
Вчера 15:50
Технологии ремонта - малярные работы и покраска стен ®
Вчера 14:23
Знайшовся ще один призер Олімпіади родом з Сум
Вчера 09:36
Мер Сум не знає, хто платить за його «біль і гордість» на бігбордах
18.05.2021 15:37
Офіційний коментар АТ "Сумське НВО" щодо продажу частини готелю "Ювілейний"
18.05.2021 10:35
Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?
17.05.2021 14:55
На Сумщине коронавирусные показатели снижаются (итоги недели)
17.05.2021 14:23
Деркач: Ни государство, ни владельцы социальных сетей не имеют права ограничивать свободу слова
14.05.2021 12:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.