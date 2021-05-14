Садиба Харитоненка в Сумах не потрапила до проєкту “Велика Реставрація” До проєкту “Велика Реставрація”, який є частиною Президентського “Великого Будівництва”, відібрали 109 об’єктів з 211 поданих.

Серед обраних садиби Харитоненка немає, водночас у рейтингу є сім пам’яток архітектури Глухова. Перелік відібраних об’єктів оприлюднили на сайті Мінкульту, передає suspilne.media.

Критерії відбору

У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомляють, що проєкти відбирала група експертів. Для кожного заповнювали “картку експертної оцінки”, у якій містяться чотири вимоги з підкритеріями:

Змістовність проєкту (чи реально його реставрувати) – максимум 20 балів

Досяжність і доступність об’єкта культурного призначення (чи легко дібратись туристам, яка поруч інфраструктура) – максимум 15 балів

Цінність проєкту (на скільки важливим з культурної, історичної та економічної точки зору є цей проєкт) – максимум 15 балів

Ефективність реалізації проєкту (як надалі використовувати реставрований об’єкт) – максимум 10 балів

За підсумком балів сформували загальний рейтинг зі 109 проєктів з усієї України. Частину з 211 першочергово поданих проєктів не розглядали зовсім, бо об’єкти – у комунальній власності, що суперечило порядку відбору, зазначено у повідомленні міністерства. Докладніше з цим порядком можна ознайомитись на сайті Кабміну.

Які пам’ятки з Сумщини потрапили до рейтингу

Усі об’єкти Сумщини, які надалі беруть участь “Великій реставрації” знаходяться у Глухові.

Серед цих об’єктів:

“Будинок Глухівського учительського інституту” по вул.Києво-Московській,24 – 51,80 балів, 75 у рейтингу

“Глухівська чоловіча гімназія! по вул. Києво-Московській, 24 – 51,40 балів, 77 у рейтингу

“Будинок П. Лютого” по вул. Києво-Московській, 34 – 48,83 балів, 88 у рейтингу

пам’ятки архітектури “Дворянське зібрання” по вул. Терещенків, 42 – 48,33 балів, 90 у рейтингу

“Банк Терещенка” по вул. Шевченка, 10 – 47,83 балів, 93 у рейтингу

“Пансіон Глухівської чоловічої гімназії» по вул.Києво-Московській, 24 – 40,20 балів, 101 у рейтингу

“Будинок повітового земства” по вул.Києво-Московській, 51 – 40,20 балів, 102 у рейтингу

Які з цих пам’яток архітектури відреставрують першочергово, стане відомо пізніше, їх опублікують на сайті Мінкульту.

Чому садиби Харитоненко немає у рейтингу

Причина точно не у формі власності, адже садиба нині на балансі Міністерства освіти і науки України.

Директор УКБ Сумської облдержадміністрації Сергій Зінченко пообіцяв наступного тижня розповісти про те, чому Садиба Харитоненка не потрапила до переліку об’єктів “Великої реставрації”…