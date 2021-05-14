Садиба Харитоненка в Сумах не потрапила до проєкту “Велика Реставрація”

Серед обраних садиби Харитоненка немає, водночас у рейтингу є сім пам’яток архітектури Глухова. Перелік відібраних об’єктів оприлюднили на сайті Мінкульту, передає suspilne.media.
Критерії відбору
У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомляють, що проєкти відбирала група експертів. Для кожного заповнювали “картку експертної оцінки”, у якій містяться чотири вимоги з підкритеріями:
За підсумком балів сформували загальний рейтинг зі 109 проєктів з усієї України. Частину з 211 першочергово поданих проєктів не розглядали зовсім, бо об’єкти – у комунальній власності, що суперечило порядку відбору, зазначено у повідомленні міністерства. Докладніше з цим порядком можна ознайомитись на сайті Кабміну.
Які пам’ятки з Сумщини потрапили до рейтингу
Усі об’єкти Сумщини, які надалі беруть участь “Великій реставрації” знаходяться у Глухові.
Серед цих об’єктів:
Які з цих пам’яток архітектури відреставрують першочергово, стане відомо пізніше, їх опублікують на сайті Мінкульту.
Чому садиби Харитоненко немає у рейтингу
Причина точно не у формі власності, адже садиба нині на балансі Міністерства освіти і науки України.
Директор УКБ Сумської облдержадміністрації Сергій Зінченко пообіцяв наступного тижня розповісти про те, чому Садиба Харитоненка не потрапила до переліку об’єктів “Великої реставрації”…