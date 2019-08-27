Сумской силач – вице-чемпион Украины по стронгмену

Уже стало традицией, что в весовой категории до 110 кг самая острая борьба разворачивается за высшую ступеньку пьедестала – между двукратным чемпионом мира из Днепра Виталием Герасимовым и сумчанином Андреем Дмитриевым.
Проиграв 4 очка в «Супер-Йоке», Герасимов выиграл один балл у Дмитриева в своем любимом «Лог-лифте», еще один – в «Прогулке фермера», а вот в «Дамбл» оба атлета показали одинаковый результат. Все решалось в заключительном упражнении – «Таер-флипе». И, как и в прошлом году, Герасимов отыграл отставание от Андрея Дмитриева, выровняв показатели в общем зачете! И, как и в 2020-м, завоевал титул чемпиона Украины, теперь уже третий в карьере, благодаря большему количеству побед в отдельных упражнениях.
Андрей Дмитриев также третий год подряд – вице-чемпион Украины.
10-е место в категории до 95 кг завоевала студент Сумского педуниверситета Егор Ткаченко.
Кстати, сумчане смогут увидеть их выступление уже 22 мая во время этапа кубка Украины, который пройдет на парковке ТРЦ «Мануфактура».
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