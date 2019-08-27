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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:30217

Сумской силач – вице-чемпион Украины по стронгмену

В Киеве прошел чемпионат Украины по стронгмену.

Уже стало традицией, что в весовой категории до 110 кг самая острая борьба разворачивается за высшую ступеньку пьедестала – между двукратным чемпионом мира из Днепра Виталием Герасимовым и сумчанином Андреем Дмитриевым.

Проиграв 4 очка в «Супер-Йоке», Герасимов выиграл один балл у Дмитриева в своем любимом «Лог-лифте», еще один – в «Прогулке фермера», а вот в «Дамбл» оба атлета показали одинаковый результат. Все решалось в заключительном упражнении – «Таер-флипе». И, как и в прошлом году, Герасимов отыграл отставание от Андрея Дмитриева, выровняв показатели в общем зачете! И, как и в 2020-м, завоевал титул чемпиона Украины, теперь уже третий в карьере, благодаря большему количеству побед в отдельных упражнениях.

Андрей Дмитриев также третий год подряд – вице-чемпион Украины.

10-е место в категории до 95 кг завоевала студент Сумского педуниверситета Егор Ткаченко.

Кстати, сумчане смогут увидеть их выступление уже 22 мая во время этапа кубка Украины, который пройдет на парковке ТРЦ «Мануфактура».

 
Спорт Стронгмэн
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