Сумской силач – вице-чемпион Украины по стронгмену В Киеве прошел чемпионат Украины по стронгмену.

Уже стало традицией, что в весовой категории до 110 кг самая острая борьба разворачивается за высшую ступеньку пьедестала – между двукратным чемпионом мира из Днепра Виталием Герасимовым и сумчанином Андреем Дмитриевым.

Проиграв 4 очка в «Супер-Йоке», Герасимов выиграл один балл у Дмитриева в своем любимом «Лог-лифте», еще один – в «Прогулке фермера», а вот в «Дамбл» оба атлета показали одинаковый результат. Все решалось в заключительном упражнении – «Таер-флипе». И, как и в прошлом году, Герасимов отыграл отставание от Андрея Дмитриева, выровняв показатели в общем зачете! И, как и в 2020-м, завоевал титул чемпиона Украины, теперь уже третий в карьере, благодаря большему количеству побед в отдельных упражнениях.

Андрей Дмитриев также третий год подряд – вице-чемпион Украины.

10-е место в категории до 95 кг завоевала студент Сумского педуниверситета Егор Ткаченко.

Кстати, сумчане смогут увидеть их выступление уже 22 мая во время этапа кубка Украины, который пройдет на парковке ТРЦ «Мануфактура».