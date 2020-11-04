Нацгвардейца будут судить за смертельное ДТП, которое он совершил на Сумщине Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по старшине Национальной гвардии Украины.

Следствие установило, что 6 ноября прошлого года ночью военнослужащий одной из воинских частей НГУ, которая дислоцирована в Черниговской области, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander XL, двигаясь по автодороге Кипти-Глухов-Бачевск, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с полуприцепом автомобиля марки MAN.

В результате ДТП одна пассажирка легковушки погибла на месте, а другой пассажир получил травмы средней степени тяжести.

Обвинительный акт по виновнику ДТП направлено для рассмотрения по существу Нежинским городским судом Черниговской области. За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.