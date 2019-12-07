Фотофакт: у Кролевці квітує диво-яблуня

За легендою, як пише Вікіпедія, яблуню посадив садівник князя Мещерського, якийсь колись жив і був похований в Андріївці. Місцеві жителі назвали чудо-яблуню «колонією». Квітує вона щороку, але щоразу плодоносить тільки одна її половина, а друга частина відпочиває. Яблука на смак — солодкі і терпкі. У кролевчан існує повір’я, що ця яблуня розмножується, як кущ аґрусу або смородини через те, що кілька століть тому на неї хтось наклав прокляття, пише Сайт Кролевця.
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