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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:34453

Фотофакт: у Кролевці квітує диво-яблуня

Кролевецька яблуня-колонія, занесена до Природно-заповідного фонду України, розквітла рожевим цвітом. Унікальному дереву вже більше 200 років.

За легендою, як пише Вікіпедія, яблуню посадив  садівник князя Мещерського, якийсь колись жив і був похований в Андріївці. Місцеві жителі назвали чудо-яблуню «колонією». Квітує вона щороку, але щоразу плодоносить тільки одна її половина, а друга частина відпочиває. Яблука на смак — солодкі і терпкі. У кролевчан існує повір’я, що ця яблуня розмножується, як кущ аґрусу або смородини через те, що кілька століть тому на неї хтось наклав прокляття, пише Сайт Кролевця.

Общество Яблоня-колония
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