Кто стал старостами четырех округов Сумской ОТГ?

Старостой Битицкого округа стал Артем Янченко, Стецьковского - Игорь Верниченко, Великочернеччинского - Елена Ситало, Песчнского - Николай Саченко, пишет Суспільне.
Артем Янченко на местных выборах 2020 году баллотировался в Сумской городской совет от «Оппозиционная платформа - За жизнь».
Елена Ситало работает учительницей Великочернеччинской школы.
Игорь Верниченко – голова Стецьковки, на местных выборах в 2020 году баллотировался в Сумской районного совета от «За майбутнє» и выступал против присоединения села к Сумам.
Николай Саченко работает директором Песчанской СОШ, экс-депутат Сумского городского совета от «Батькивщины».
Сегодня, 19 мая, на сессии Сумского горсовета рассмотрели проекты решений об утверждении старост в селах, которые вошли в Сумскую громаду....