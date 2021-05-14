Кто стал старостами четырех округов Сумской ОТГ? Проголосовали депутаты Сумского городского совета за кандидатов на должности старост во время сессии 19 мая.

Старостой Битицкого округа стал Артем Янченко, Стецьковского - Игорь Верниченко, Великочернеччинского - Елена Ситало, Песчнского - Николай Саченко, пишет Суспільне.

Артем Янченко на местных выборах 2020 году баллотировался в Сумской городской совет от «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Елена Ситало работает учительницей Великочернеччинской школы.

Игорь Верниченко – голова Стецьковки, на местных выборах в 2020 году баллотировался в Сумской районного совета от «За майбутнє» и выступал против присоединения села к Сумам.

Николай Саченко работает директором Песчанской СОШ, экс-депутат Сумского городского совета от «Батькивщины».