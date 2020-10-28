В Конотопе чиновники массово нарушали карантин

«Сегодня, 20 мая, по случаю 15-й годовщины Дня вышиванки в Конотопе провели праздничный общегородской флешмоб. Более трехсот человек в вышитых рубашках с сине-желтыми флажками в руках синхронно выполнили элементы украинского национального танца, все вместе спели гимн.
Даже неблагоприятная погода не повлияла на праздничное настроение участников.
Конотоп искренне уважает украинские национальные традиции!» - говорится в сообщении.
При этом, судя по фото, лишь малая часть участников была в масках, а расстояние между ними было явно меньше 1,5 м.
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