Сумчанин ушел на рыбалку и пропал Работники Сумского районного управления полиции устанавливают местонахождение 39-летнего жителя города Сумы, который 19 мая ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид разыскиваемому 40 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зеленые, имеет бороду с проседью.

Был одет в куртку черного цвета, кофту зеленого цвета, брюки темно-синего цвета, черные кроссовки.

Особые приметы: имеет татуировки на левой и правой руке от запястья до локтя, также имеет татуировки на обеих ногах.

При себе имел: орудия для рыбалки в белом чехле и сумку черного цвета.

Работники полиции обращаются ко всем гражданам с просьбой: если у вас есть какая-либо информация, которая поможет установить местонахождение мужчины, сообщите об этом в Сумское районнное управление полиции по адресу: г. Сумф, ул. Первомайская 21, тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.