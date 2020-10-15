Сумчанин ушел на рыбалку и пропал

На вид разыскиваемому 40 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зеленые, имеет бороду с проседью.
Был одет в куртку черного цвета, кофту зеленого цвета, брюки темно-синего цвета, черные кроссовки.
Особые приметы: имеет татуировки на левой и правой руке от запястья до локтя, также имеет татуировки на обеих ногах.
При себе имел: орудия для рыбалки в белом чехле и сумку черного цвета.
Работники полиции обращаются ко всем гражданам с просьбой: если у вас есть какая-либо информация, которая поможет установить местонахождение мужчины, сообщите об этом в Сумское районнное управление полиции по адресу: г. Сумф, ул. Первомайская 21, тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Чаухан Манн....
Около суток понадобилось правоохранителям, чтобы установить местонахождение 17-летнего жителя Сумского района Юрия Баранца....
Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего несовершеннолетнего Юрия Баранца....
Мужчина еще 19 апреля этого года уехал из села Клышки в город Шостка, но назад не вернулся, его местонахождение до...
Работники Белопольского отделения полиции устанавливают местонахождение 51-летнего Виктора Владимировича Володина, жителя города Ворожба Белопольского района....