Полиция разыскивает псевдобанкира, который выманил у жительницы Сумщины 28 000 гривен Злоумышленник, представившийся сотрудником одного из банков, вошел в доверие к женщине и с ее же помощью перечислил себе на счет немалую сумму денег.

Днем 19 мая к работникам Сумского районного управления полиции с заявлением о преступлении обратилась 39-летняя жительница одного из сел Сумского района и сообщила, что стала жертвой мошенника. Как выяснилось, ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, назвавшийся работником банка, в котором женщина имеет счет, и предложил ей выгодную акцию, от которой она получит серьезные дивиденды. Та, немного подумав, согласилась. Тогда злоумышленник, задав «клиентке» несколько вопросов, узнал всю необходимую ему информацию, которая является конфиденциальной, и воспользовавшись ею, завладел деньгами в сумме 28000 гривен.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали розыск злоумышленника. Полицейские раз советуют гражданам быть внимательными и осторожными при общении с незнакомцами. Всегда просчитывайте том, какие последствия будут иметь ваши поспешные, но не обдуманные поступки для вашего кошелька, нервов, здоровья. Помните, Ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.