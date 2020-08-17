Сумские дорожники выполняют текущий ремонт на шести участках

Работы продолжаются на ул. Г. Кондратьева, ул. Набережная р. Сумки и ул. Привокзальная. На ул. Рыбалко - почти финишировали: положено верхний выравнивающий слой асфальта и осталось обустроить бордюры.
Ямочный ремонт сейчас проводится на ул. Сирко и ул. Пограничная.
На участие в тендере по среднему текущему ремонту проспекта Михаила Лушпы в Сумах подали заявки два предприятия...
С сегодняшнего дня, 27 апреля, в Сумах начался средний текущий ремонт дорог....
На ремонт сумских дорог в 2021 году выделили 75 млн грн....
В этом году планируется сделать ремонт только половины дорожного покрытия ул. Боровая....
На Сумщине выполнен ремонт дорог почти на 1,5 млрд гривен, сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области....