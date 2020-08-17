Сумские дорожники выполняют текущий ремонт на шести участках На этой неделе дорожно-ремонтные бригады КП «Дорремстрой» текущим ремонтом охватили шесть участков.

Работы продолжаются на ул. Г. Кондратьева, ул. Набережная р. Сумки и ул. Привокзальная. На ул. Рыбалко - почти финишировали: положено верхний выравнивающий слой асфальта и осталось обустроить бордюры.

Ямочный ремонт сейчас проводится на ул. Сирко и ул. Пограничная.