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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:50276

Тела погибших в Турции сумских студентов переправили в Украину

Тела двух студентов из Сум, погибших в Турции в автокатастрофе переправили в Украину.

Это сделали счет страховой компании, говорится в ответ Министерства иностранных дел Украины Суспільному.

Кроме двух погибших сумчан Анастасии Пришко и Александра Попова, в авто, которое попало в аварию, было еще два человека - Владислав Зикран и Анастасия Нестеренко.

«Посольство Украины в Турции поддерживает постоянную связь с родными погибших и пострадавших граждан Украины, полицией, туроператором и страховой компанией, администрацией медицинского учреждения, в котором находится пострадавшая украинка, чтобы завершить процедуру оформления документов, необходимых для репатриации тел погибших, и предоставления необходимой консульской помощи», - говорится в ответе.

Также в МИД отмечают, что предварительно по версии полиции, водитель авто Владислав Зикран не справился с управлением. Он получил легкие телесные повреждения, а Анастасия Нестеренко до сих пор в больнице с тяжелыми травмами. На период проведения расследования, Владиславу Зикрану избрана мера пресечения - подписка о невыезде за пределы страны.

Право Погибшие студенты
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