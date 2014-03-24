Родственникам погибших конотопских воинов вручили ордена Сегодня, 20 мая, во время рабочего визита в Сумской области министр по делам ветеранов Юлия Лапутина вручила государственные награды - орден «За мужество» III степени родителям защитника Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Андрея Кривича и сестре защитника Добровольческого батальона ОУН Михаила Сусла.

- Сегодня для государства политика защиты ветеранов, наших героев защитников Украины является приоритетом. Мы понимаем все угрозы, которые стоят перед нашими приграничными регионами, которые территориально граничат со страной-агрессором. Многие люди, которые в свое время ушли в добровольческие батальоны, отстаивали наши интересы на Востоке Украины, сегодня проживают и в вашем регионе, и готовы в любое время снова встать на защиту государства. Сегодняшняя ветеранская политика в Украине направлена на создание условий для развития ветерана в общинах, как пример мужества и образец - патриотизма и достоинства, - отметила Юлия Лапутина.

Напоминаем, Президент Украины своим Указом №97 / 2021 от 12 марта 2021 года отметил 67 добровольцев государственными наградами, из которых 64 - посмертно «за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу».

Справка

Андрей Кривич - 19-летний воин, из г. Конотоп. Студент учебно-научного института педагогики и психологии Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко, увлекался военной историей, мечтал стать военным психологом. Был представителем организации «Права Молодь», проходил различные вышколы. В конце 2017 года присоединился к ДУК «Правый Сектор». В январе 2018 года перевелся на заочную форму обучения и поехал на фронт. Во время своей второй ротации был бойцом тактической группы «Сапсан» ДУК «Правый Сектор». 27 марта 2018 года был ранен в зоне боевых действий на Светлодарской дуге в пгт Зайцево Бахмутского р-на Донецкой области. Награжден знаком «Народный Герой Украины» (посмертно).

Сусло Михаил родился 15 июня 1991 года в г. Конотоп. Окончил с отличием Конотопское профессионально-техническое училище № 20, где получил профессию повара. Но заявил родителям, что хочет быть военным. В армию не брали из-за зрения, однако Михаил не оставлял попытки и в конце концов добился своего - 14 мая 2012 года он был зачислен на военную службу в разведроту 1-й отдельной танковой бригады, в/ч А1815, пгт Гончаровское Черниговская обл.

С началом российской вооруженной агрессии против Украины с весны 2014 года часто бывал в Одессе, где помогал одесским патриотам защищать город от пророссийских сепаратистов, дежурил на блокпостах для перекрытия возможностей завоза оружия из Приднестровья, занимался волонтерством, учил молодежь в лагере, как инструктор.

Член Конотопского отделения Национально-освободительного движения «Правый сектор». На фронт ушел добровольцем, воевал в составе батальонов «Айдар» и «Азов».

Разведчик, рядовой Добровольческого батальона ОУН. В конце января 2015 года отправился в зону проведения антитеррористической операции в район Донецка - в пос. Пески.

25 марта 2015 года, вблизи поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате вражеского обстрела получил ранения от которых скончался в больнице.