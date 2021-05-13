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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:2366

Сумські нацгвардійці відзначили День вишиванки

Сьогодні міжнародний День вишиванки. Свято, основною метою якого є відродження справжніх українських традицій та цінностей. А ще в ньому - справжній код ідентичності та самобутності українського народу.

У військовій частині 3051 Національної гвардії України сьогодні також не забули про традиційний український одяг. Гвардійці та службовці частини змінили повсякденне вбрання та одягли вишиванки.

«Вже кілька років поспіль у цей день я приходжу до частини у вишиванці. Окрім того, що це хороша традиція, це ще нагода вкотре підкреслити – ми українці, ми маємо свої традиції та історію, власне нам є чим пишатися», - розповідає капітан Віталій Завалюк.

 

«Для мене вишиванкаце не просто одяг. Це щось значно більше, щось дійсно національне, те, що ідентифікує нас у світі. Одягати гвардійську форму та одягати вишиванку - певно це дві найбільші гордості для мене», - говорить прапорщик Жанна Мар’єта .

День вишиванки для багатьох гвардійських родин – це ще й справжнє сімейне свято. Хтось прийшов на службу у вишиванці, хтось свого часу влаштував справжнісіньку фотосесію у національному вбранні. Словом, цей день і для гвардійців нашої частини щороку перетворюється на справжнє свято.

Група інформації та комунікації військової частини 3051 НГУ

Общество
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