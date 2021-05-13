Гибель студентов из Сум в Турции: подробности трагедии Студентов Института бизнеса, экономики и менеджмента СумГУ Анастасию Пришко и Александра Попова, которые погибли в прошлые выходные в Турции в ДТП, называли идеальной парой.

Как пишет «Обозреватель», студенты четвертого курса и их друзья — Владислав Зикран и Анастасия Нестеренко — взяли напрокат автомобиль, за руль которого сел Влад.

По каким-то причинам, которые еще не установлены, водитель потерял контроль над авто — машина вылетела в поле и перевернулась. Александр Попов погиб на месте, Анастасия Пришко — через несколько часов в больнице. А еще двое студентов попали в больницу — девушка находится в тяжелом состоянии.

Издание, ссылаясь на соучеников погибших сумчан, пишет, что пара любила путешествовать — они вместе побывали в Стокгольме, Барселоне, Париже, Мюнхене… Студенты дистанционно учились, даже во время поездки в Турцию.

«Настя всегда была такой. Красивой, с улыбкой. Они с Сашей были счастливы, любили друг друга», — рассказала одна из студенток сумского вуза.

А глава Студенческого совета при облгосадминистрации Никита Ковалевский сообщил, что суд в Турции предварительно решил, что водитель не был виновен в этой смертельной аварии.