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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:57227

В Сумах создали усеченный Молодежный совет при горсовете

Депутаты Сумского городского совета 19 мая проголосовали за создание Молодежного совета.

Количественный состав Молодежного совета с целью полноценного и конструктивного функционирования определяется учредительным собранием. В который войдут, в том числе чиновники и депутаты горсовета, и составляет не более 15 человек. Однако, согласно положению Минмолодьспорта, состав такого совета может быть до 30 человек, в Сумах же решили сделать усеченный вариант. Кроме того, главу молодежного совета будут избирать тайным голосованием, хотя предусмотрено открытое голосование. Есть и другие несоответствия, на которые депутат решили закрыть глаза… Вероятно, уже есть нужные удобные кандидатуры…

Решение о создании Молодежного совета поддержали 23 представителя депутатского корпуса из 33 присутствующих.

Кроме того, встает вопрос, чем занимался предыдущий молодежный совет, правда, при городском голове, так как последнее его упоминание на сайте горсовета датируется 2018 годом…

А так идея хорошая. Заявляется, что его создали как консультативно-совещательного орган, с целью привлечения социально активной молодежи к решению вопросов местного значения в молодежной сфере, развития молодежного движения, учета проблем и запросов молодежи при разработке и реализации решений и мероприятий Сумской громады.

Как говорится в решении, молодежный совет в своей деятельности будет руководствоваться Конституцией Украины, Законами Украины, Указами Президента Украины, постановлениями Верховной Рады Украины, принятыми в соответствии с Конституцией и Законами Украины, актами Кабинета Министров Украины, приказами министерств, актами Сумского городского совета, пересмотренной Европейской Хартией участия молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровнях, другими нормативно-правовыми актами в молодежной сфере, а также Положением, и будет основываться на принципах верховенства права, законности, гласности, открытости, ответственности и инклюзивности.

Среди основных задач Молодежного совета: содействие участию молодежи в процессе разработки, принятия актов городского совета и его должностных лиц по решению вопросов местного значения в молодежной сфере и контроля за их выполнением; привлечение молодежи к решению вопросов социально-экономического, политического и культурного жизни сумской громады путем участия в разработке и выполнении городских программ в молодежной сфере; консолидация молодежного движения на территории общины; представление предложений по определению и обоснование приоритетных направлений реализации государственной политики в молодежной сфере и о проведении соответствующей работы на местном уровне, решение вопросов местного значения в указанной сфере; привлечения социально активной молодежи к решению вопросов местного значения в молодежной сфере и тому подобное.

В состав Молодежного совета могут входить граждане Украины в возрасте от 14 до 35 лет, которые являются представителями общественных объединений и обособленных подразделений общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, зарегистрированных в установленном порядке или осуществляющих деятельность на территории громады (по согласованию); учебных заведений, кандидатуры которых представляются ученическим или студенческим самоуправлением каждого учебного заведения (по согласованию); жители Сумской громады, которые делегируются в состав Молодежного совета в порядке, определенном положением о Молодежном совете при Сумском городском совете (по согласию), в случае если лицо не является членом общественной организации, учеником / студентом учебного заведения, организации, которые уже делегировали подходящую кандидатуру.

Политика Молодежный совет
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