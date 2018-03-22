На Сумщине 65 объектов госимущества подлежат приватизации

«Наше управление осуществляет приватизацию объектов, стоимость которых не превышает 250 млн грн, - отметил Александр Ефименко. - Всего в 2020 году на аукционах выставлен на приватизацию 31 объект, продано 23 и в государственный бюджет перечислено более 4 млн грн».
Чиновник рассказал, что на Сумщине есть 65 объектов государственного имущества, которые подлежат приватизации. Все объекты малой приватизации продаются исключительно через аукционы ProZorro.
«По состоянию на 1 мая состоялись аукционы и заключены договоры купли-продажи по 8 объектам, цена продажи которых составила 108 млн 800 грн», - сообщил Александр Ефименко.
Чиновник призвал бизнес участвовать в аукционах по продаже объектов малой приватизации. Ведь это будет способствовать не только привлечению средств в государственный бюджет, но и созданию новых рабочих мест, развитию предпринимательства в области.
Об аукционах можно узнать на сайте фонда https://privatization.gov.ua/about-us-pro-pryvatyzatsiyu/ и сайте регионального отделения: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/sumy.html.
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