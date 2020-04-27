В Сумах будут судить 24-летнего парня, который похитил 32 велосипеда Окружной прокуратурой города Сумы утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего парня, который специализировался на похищении велосипедов.

Установлено, что молодой человек проникал на территории чужих домохозяйств и в отсутствие хозяев похищал преимущественно двухколесники. Задержали его сотрудники полиции 24 марта 2021 года непосредственно после очередной кражи, когда он возвращался домой на угнанном велосипеде. В ходе следствия собраны доказательства его причастности к 36 кражам, в частности, 32 велосипедов и бытовой техники из 4 домохозяйств.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) УК Украины. За содеянное ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.