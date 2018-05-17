У Сумській ОДА запустили флешмоб до Дня вишиванки Сумська облдержадміністрація ініціює флешмоб #Сумщина_у_вишиванці, до якого можуть долучитися усі охочі.

Сьогодні, 20 травня, у нас молоде свято, яке звеличує давні традиції – День Вишиванки.

Традиція одягати вишиванку у третій четвер травня йде від студентської акції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, яка пройшла 14 років тому.

У цей день ми не просто вдягаємо вишиванку та йдемо в ній на роботу чи на навчання, прогулянку або урочисті заходи.

Ми – українці – об’єднуємося та доторкаємося до свого національного коду. Згадуємо про свою національну та громадянську позиції, культурну освіченість та духовну свідомість.

Вітаємо кожного українця з цим величним святом!

Отже, Сумська обласна державна адміністрація ініціює флешмоб #Сумщина_у_вишиванці, до якого можуть долучитися усі охочі.

Запрошуємо усіх, для кого вишиванка є гордістю, хто пишається одягом, мистецтво створення якого споконвіку передавалося від покоління до покоління, хто носить гаптовану сорочку з високо піднятою головою, приєднатися до флешмобу, розмістивши у соціальних мережах фото чи відео, на якому Ви одягнені у вишиванку та додавши хештег #Сумщина_у_вишиванці. Також вітається відмітка @Сумська обласна державна адміністрація.