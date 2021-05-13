На Сумщине еще 129 случаев заболевания коронавирусом: 5 летальных

За среду добавилось 129 случаев. Выздоровело 367 человек, - всего 71 658. Процент выздоровления – 94,3%.
Умерло 5 пациентов, - всего 1254. Процент смертности – 1,65%.
Лечатся 3055.
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