ФК «Сумы» проиграл в Запорожье

Со счетом 2:0 сумчане проиграли.
После этого поражения запорожцы на втором месте в турнирной таблице группы 3 с 50 очками в 20 играх и оторвались от идущих третьими «Сум» уже на 5 очков.
Следующий матч ФК «Сумы» сыграет в субботу, 22 мая, с ФК «Борисфен» (Днепр) дома на стадионе «Авангард».
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