ФК «Сумы» проиграл в Запорожье 19 мая состоялся перенесенный матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров между ФК «Мотор» (Запорожье) и ФК «Сумы».

Со счетом 2:0 сумчане проиграли.

После этого поражения запорожцы на втором месте в турнирной таблице группы 3 с 50 очками в 20 играх и оторвались от идущих третьими «Сум» уже на 5 очков.

Следующий матч ФК «Сумы» сыграет в субботу, 22 мая, с ФК «Борисфен» (Днепр) дома на стадионе «Авангард».