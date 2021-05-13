Новий стадіон для чемпіонів: завдяки програмі «Велике будівництво» у школі Сумського району збудований сучасний стадіон Голова Сумської облдержадміністрації Василь ХОМА проінспектував об’єкт Великого будівництва – стадіон Стецьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Реконструкцію стадіону завершили і в червні його заплановано здати в експлуатацію.

«Дуже важливо, що на Сумщині реалізується Програма Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». І сьогодні в селі Стецьківка побудований сучасний стадіон, – зазначив Василь Хома. – Так як на цьому місці болотиста місцевість, будівельникам довелося додатково здійснити заходи щодо водозниження, облаштування газону і зробити все необхідне, щоб зробити стадіон, який відповідає європейським вимогам. Невдовзі цей об’єкт буде зданий в експлуатацію й Стецьківська школа отримає сучасний стадіон для школярів».

Директор Стецьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тетяна Папушенко розповідає, що стадіон дуже необхідний учням, адже школа справді виховує чемпіонів. Учні закладу освіти є постійними переможцями і призерами міжнародних та всеукраїнських змагань зі спортивної ходьби, міжнародного турніру з самбо «Патріот», всеукраїнських змагань із бойових мистецтв, обласного турніру із шахів серед учнівської молоді.

«Наша школа протягом десяти років без спортивного майданчика і стадіону. Ми зверталися до влади всіх рівнів, самостійно встановлювали якісь тренажери, щоб дати можливість дітям займатися фізичною культурою та спортом на свіжому повітрі, – розповіла директор. – І сьогодні завдяки співпраці керівництва держави, області, району та громади з’явилася прикраса нашого закладу – сучасний стадіон. Тож тепер діти мають змогу займатися футболом, легкою атлетикою, іншими видами спорту».

Довідково

У 2020 році в рамках програми Президента України «Велике будівництво» розпочато реалізацію проєкту «Реконструкція стадіону Стецьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів». На цей проєкт було виділено 6,9 млн грн, у тому числі майже 6,3 млн грн – з державного бюджету (кошти державного фонду регіонального розвитку) та 661 тис. грн з місцевого бюджету. Наразі будівельна готовність стадіону складає 100%.