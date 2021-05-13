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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:57635

В Сумской ОГА снова ищут главного архитектора области

Глава Сумской ОГА подписал распоряжение об объявлении конкурса на занятие вакантной должности директора департамента градостроительства и архитектуры Сумской ОГА.

Должностной оклад - 12000 грн., надбавки, доплаты, премии и компенсации в соответствии с ЗУ «О госслужбе». Требования к претендентам: высшее образование - не ниже степени магистра, опыт работы на должностях госслужбы категорий «Б», «В» или опыт службы в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее 2 лет; стаж организационной и профессиональной работы по специальности в сфере градостроительства и архитектуры - не менее 5 лет.

Напомним: сейчас эту должность занимает Владимир Быков, который не раз был главным архитектором и области, и Сум.

Как сообщил "Данкору" сам г-н Быков, его брали на должность в ковидных условиях, без конкурса, по добору. А теперь нужно выполнить законную процедуру через сдачу тестов госслужбы и конкурс с собеседованием.

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