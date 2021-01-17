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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах маршрутчик 3 года возил людей с поддельными правами: мэрии все равно

От штрафа в 850 грн до двух лет ограничением свободы - грозит водителю, который перевозил пассажиров с поддельными правами.

Также на него составили админпротокол за нарушение карантина. Эта история случилась в Сумах в воскресенье, 16 мая, а информация о ней появилась вечером 18 мая, пишет Суспільне.

На видео, где патрульные остановили маршрутку на улице Горького, в транспорте ехали больше пассажиров, чем можно в условиях карантина. Когда полицейские взялись составлять админпротокол, выяснилось, что водительское удостоверение - подделка.

31-летний мужчина работает водителем не менее 3 лет. Водительского удостоверения у него никогда не было, рассказала пресс-секретарь патрульных.

«Проверив по имеющимся полицейским базам, установили, что мужчина вообще никогда не получал водительского удостоверения. Сам гражданин этого не отрицал. Стражи порядка составили на водителя административный протокол по ч. 1 ст. 44-3 «Нарушение правил карантина людей» и вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 «Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления» КоАП», - рассказала пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Екатерина Калиниченко.

Также, по ее словам, поскольку у водителя было поддельное удостоверение, на место вызвали следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции.

С 2018 года это будет 11-й протокол - за управление транспортом без прав, рассказал представитель патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб. Из собственных источников в правоохранительных органах стало известно, что водитель работает в ООО «Сумыпастранс». База предприятия - на Белопольском шоссе, руководит им Александр Кузьменко. Когда корреспондент приехал на базу «Сумыпастранса», сначала охранник сказал, что руководителя на месте нет, но впоследствии оказалось, что он есть. На просьбу прокомментировать инцидент Александр Кузьменко сказал: «Нет! Снимать не нужно».

«Документы, которые должны быть у водителя, перевозчик при приеме на работу должен проверить. Если они имеют признаки подделки, это определяют следственные органы. Ответственность накладывается на самого водителя. Городской отдел не реагирует на такие случаи, в отношении водителей. У нас договорные отношения только с перевозчиками», - рассказал начальник городского отдела транспорта Сергей Яковенко.

Право Маршрутки
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