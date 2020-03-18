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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:03166

В июле украинцам повысят пенсии

Надбавку получат те полмиллиона украинских пенсионеров, которые не получили ее в 2020 году.

В Украине пенсионерам повысят выплаты с 1 июля. Ежемесячная надбавка будет в размере 100 гривен. Она ждет тех, кто не подпал под индексацию в 2019-2020 годах, сообщает РБК-Украина.

"Мы знаем эту категорию людей. Когда делали индексацию с марта для 8 млн человек, я знала, что еще полмиллиона вот таких людей. Мы для них также определили ежемесячную доплату по 100 гривен", — рассказала украинцам министр Марина Лазебная.

Также министр сообщила, что очень хорошо знает проблемы чернобыльцев и людей с инвалидностью. Так, например, в правительстве планируют повысить минимальную пенсию до двух тысяч гривен инвалидам первой группы и хотят на 40% повысить выплаты ликвидаторам ЧАЭС с инвалидностью.

"Мы сейчас внесем на правительство постановление о повышении пенсий, минимальных пенсионных выплат для инвалидов I группы. У людей нет стажа. Они же не виноваты, что по состоянию здоровья не могли работать, а у них, например, стажа нет, чтобы получить более 2000 грн, мы сейчас им поднимем пенсию", - отметила она.

По словам Лазебной, минимальные пенсионные выплаты для чернобыльцев увеличатся в два раза.

"В прошлом году мы внесли в Раду законопроект, где предлагаем на 40% повысить пенсии ликвидаторам на ЧАЭС с инвалидностью. Кроме того, вчера я подписала в правительство законопроект о повышении минимальных пенсионных выплат для чернобыльцев, они увеличиваются в два раза", - сообщила министр.

Экономика Пенсии Социальные выплаты
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