В центре Сум ночью произошла драка. Задержали трех человек В торговом центре «Киев» в ночь на 19 мая сработал сигнал вызова полиции охраны.

Когда на место прибыли полицейские, там было 10 нетрезвых человек, которые хулиганили, рассказал пресс-секретарь полиции Сумской области Владимир Крупецких, пишет Суспільне.

Событие произошла около 6 утра.

«Полицейские прибыли на место через пять минут. Около 10 мужчин нарушали общественный порядок: находились в состоянии алкогольного опьянения, совершали хулиганские действия, распивали спиртные напитки. На замечание отреагировали неадекватно. Сопротивлялись работникам полиции, хватали за форменную одежду, пытались прикоснуться к оружию. Начали драку», - отметил в комментарии Владимир Крупецких.

По его словам, задержали трех мужчин, и сейчас решают открывать ли уголовное производство.