На Сумщине депутата райсовета подозревают в растрате бюджетных средств при ремонте школьного автобуса

По данным следствия, в декабре 2018 года между отделом образования и физическим лицом-предпринимателем был заключен договор на проведение капитального ремонта школьного автобуса. Достоверно зная, что ремонт транспортного средства в полном объеме выполнен не был, поэтому не соответствует требованиям договора, предприниматель составил акты выполненных работ, в которые внес недостоверные данные. Указанные документы также согласовал начальник отдела образования. На основании актов выполненных работ на счет предпринимателя безосновательно перечислено около 120 тыс. грн за работы, которые выполнены не были.
Вместе с чиновником отвечать будет также и физическое лицо-предприниматель, который во время ремонта школьного автобуса присвоил указанные средства (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 УК Украины). Обвинительный акт в отношении него уже направлено в суд.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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