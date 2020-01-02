На Сумщине пенсионерка подрезала односельчанина

Вечером 18 мая в Сумскую областную клиническую больницу с проникающим ножевым ранением живота был доставлен житель села Могрица. Предварительно установлено, что телесные повреждения мужчине нанесла его знакомая.
Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции установила, что между 56-летним жителем села и его 62-летней односельчанкой произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине удар ножом в область живота. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы, где ему оказывается медицинская помощь. Что привело к конфликту, выяснит следствие.
В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Продолжается досудебное
расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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