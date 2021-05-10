На Сумщині помер відомий літератор

Він назавжди залишиться у наших серцях, як прекрасний сім'янин, вірний товариш, енергійний керівник , відвертий і відданий справі літератор. Щирі співчуття рідним, друзям, колегам і шанувальникам його творчості! Світла пам'ять!
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