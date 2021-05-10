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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині помер відомий літератор

Літературну спільноту Сумщини спіткала непоправна втрата – відійшов за межу Вічності керівник літературно-мистецького клубу «Грань» та літературної студії «Літера» Меланич Віталій Прокопович.

Він назавжди залишиться у наших серцях, як прекрасний сім'янин, вірний товариш, енергійний керівник , відвертий і відданий справі  літератор. Щирі співчуття рідним, друзям, колегам і шанувальникам його творчості! Світла пам'ять!

Про це розповіла у Фейсбуці Богдана Гусак.

Общество Утрата
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