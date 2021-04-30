Что ждать сумчанам от погоды?

20 мая: переменная облачность, небольшой дождь, местами гроза, ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-восточный, 5-10 м/с, днем западный, 7-12 м/с. Температура ночью +8 .. + 13 °С, днем +14 .. + 19 °С.
21 мая: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +6 .. + 11 °С, днем +16 .. + 21 °С.
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