У листопаді 2020 року, Міністерство цифрової трансформації вперше запустили національний тест на цифрову грамотність – Цифрограм 1.0. Це була бета-версія тесту, який надав можливість кожному громадянину дізнатись особисто свій рівень цифрової грамотності та, за потреби, додати сертифікат про проходження тесту до свого резюме на порталах з пошуку роботи.

13 травня Мінцифри запустила Цифрограм 2.0. За основу для Цифрограм 2.0 було взято адаптовану Рамку цифрових компетентностей для громадян України, яку було створено українськими експертами на основі європейської концептуально-еталонної Рамки цифрових компетентностей для громадян ЄС (DigComp 2.1.). Завдяки цьому в тесті визначено 30 цифрових компетентностей, які вимірюються за шістьма сферами:

1. Основи комп’ютерної грамотності.

2. Інформаційна та медіаграмотність — вміння працювати з даними.

3. Створення цифрового контенту.

4. Комунікація і взаємодія у цифровому суспільстві.

5. Безпека у цифровому середовищі.

6. Вирішення технічних проблем — навчання впродовж життя у цифровому суспільстві.

Міністерство цифрової трансформації зібрало всі відгуки користувачів, недоліки, пропозиції та врахувало їх. Було розширено та підсилено команду експертів для розробки «Цифрограм» версії 2.0. Зокрема, Мінцифри підписала меморандум про співробітництво з Академією цифрового розвитку.

Довідково.

На виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471, зокрема, цілі: «Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути», Міністерство цифрової трансформації запустило національний проєкт з цифрової грамотності Дія.Цифрова освіта.

3 березня 2021 року була прийнята Національна концепція розвитку цифрових компетентностей до 2025 року, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 167-р. (https://cutt.ly/pbKSA4M).

Концепція розвитку цифрових компетентностей до 2025 року окреслює виклики стосовно розвитку цифрових компетентностей в українському суспільстві, визначає шляхи їх подолання та очікувані результати від її впровадження, закладає підґрунтя для створення національної стратегії та стратегічного плану дій щодо розвитку цифрових компетентностей у суспільстві.

Також, Мінцифра оприлюднила Рамку цифрової компетентності для громадян України ( https://bit.ly/3rBs8KL).

Рамка цифрової компетентності для громадян України – це інструмент, створений для того, щоб покращити рівень цифрових компетентностей українців, допомогти у створенні державної політики та плануванні освітніх ініціатив, спрямованих на підвищення рівня цифрової грамотності та практичного використання засобів і сервісів IT-технологій конкретними цільовими групами населення.

За матеріалами Міністерства цифрової трансформації