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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:05198

У Сумах відбудуться заходи з нагоди 160-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка

Цієї суботи, 22 травня, в Сумах відбудуться заходи з нагоди 160-ї річниці від дня перепоховання Тараса Шевченка в Україні.

О 12:00 у сквері ім. Тараса Шевченка зберуться представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та вшанують пам'ять Кобзаря покладанням квітів до підніжжя пам'ятника.

Потому в приміщенні обласної філармонії відбудеться благодійний концерт «З любов’ю до Тараса», який розпочнеться о 13:00.

 
Общество Анонс Тарас Шевченко
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