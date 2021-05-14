У Сумах відбудуться заходи з нагоди 160-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка

О 12:00 у сквері ім. Тараса Шевченка зберуться представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та вшанують пам'ять Кобзаря покладанням квітів до підніжжя пам'ятника.
Потому в приміщенні обласної філармонії відбудеться благодійний концерт «З любов’ю до Тараса», який розпочнеться о 13:00.
Сезон забігів Нової пошти та New Run продовжується. Суми, як і всі міста-учасники, перебувають у «жовтій» епідеміологічній зоні, що дозволяє...
В молодежном центре «Романтика» (ул. Героев Сумщины, 3) 20 мая в 10.00 начнутся торжества по случаю Дня науки....
23 травня о 13:00 робимо місто Суми чистішим разом!...
22 мая в Сумах пройдет чемпионат Украины по стронгмену среди аматоров и этап Кубка Украины по стронгмену....
Умінням малювати не здивуєш нікого. А як щодо малювання світлом? Уявляєте, як це круто!...