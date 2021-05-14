У Сумах відбудуться заходи з нагоди 160-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка Цієї суботи, 22 травня, в Сумах відбудуться заходи з нагоди 160-ї річниці від дня перепоховання Тараса Шевченка в Україні.

О 12:00 у сквері ім. Тараса Шевченка зберуться представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та вшанують пам'ять Кобзаря покладанням квітів до підніжжя пам'ятника. Потому в приміщенні обласної філармонії відбудеться благодійний концерт «З любов’ю до Тараса», який розпочнеться о 13:00.