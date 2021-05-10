В полицию поступило сообщение от местного жителя, что ночью на телефон его 83-летней матери поступил звонок от неизвестного, который сообщил женщине, что ее сын попал в ДТП и нуждается в немедленной медицинской помощи. После чего пенсионерка передала неизвестному лицу у дома пострадавшей деньги в сумме 3000 долларов США и 48 000 грн.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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