Сумчанка «вылечила» фейкового сына за 130 тыс. грн Правоохранители Сум разыскивают аферистов, которые обманули пенсионерку.

В полицию поступило сообщение от местного жителя, что ночью на телефон его 83-летней матери поступил звонок от неизвестного, который сообщил женщине, что ее сын попал в ДТП и нуждается в немедленной медицинской помощи. После чего пенсионерка передала неизвестному лицу у дома пострадавшей деньги в сумме 3000 долларов США и 48 000 грн.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.