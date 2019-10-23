На Сумщине посадили организатора нелегального нефтезавода По материалам уголовного производства, направленного в суд следователем налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области, судом вынесен обвинительный приговор.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в ходе проведения мероприятий по противодействию нелегальному обороту полного прекратили противоправную деятельность подпольного мини-завода, где незаконно изготавливали топливо.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 204 УК Украины было установлено, что на территории области осуществляется незаконное производство горючего, которое в дальнейшем реализуется через нелегальные АЗС без уплаты соответствующих налогов и сборов.

Установлено, что противоправная деятельность организовал житель г. Сумы. Будучи директором общества с ограниченной ответственностью, в нарушение статьи 2 Закона Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего», осуществлял переработку нефти и газового конденсата в топливо без наличия лицензии на право производства горючего.

Противоправная деятельность проводилась с использованием арендованных мощностей оборудования для переработки нефтепродуктов, с привлечением труда наемных работников.

При этом, будучи ответственным за охрану труда и технику безопасности на предприятии, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде угрозы гибели людей или наступления иных тяжких последствий (ущерба здоровью работающим, поражения электрическим током, возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, пожаров), легкомысленно рассчитывая на их предотвращение, будучи ответственным лицом, обязано соблюдать правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, проявляя преступную бездеятельность и не выполняя действия, направленные на соблюдение требований нормативных актов, содержащих правила выполнения соответствующих работ, допустил функционирования оборудования для переработки нефтепродуктов, а также производство готовой продукции.

26 апреля между прокурором Сумской областной прокуратуры и подозреваемым заключено соглашение о признании виновности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 204 УК Украины и по ч. 1 ст. 272 УК Украины, а именно: в виде лишения свободы на срок 3 года с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных подакцизных товаров (топлива).

Приговором Лебединского районного суда Сумской области утверждено соглашение о признании виновности, а также установлено взыскать с обвиняемого в пользу государства процессуальные издержки на привлечение эксперта в размере почти 20,6 тыс. грн. Вещественные доказательства, а именно незаконно изготовленные подакцизные товары (горючее) в количестве более 4000 литров подлежат уничтожению.