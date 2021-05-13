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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Учні фортепіанного відділу Сумської музичної школи знову переможці

Більше десяти учнів фортепіанного відділу Сумської ДМШ № 1 здобули перемоги в дистанційних конкурсах.

Лауреати І ступеня:

  • Вероніка БІЛЕЦЬКА – здобула перемогу в Міжнародному фестивалі «STAREALL OF TALENTS», Київ-Рига-Прага; у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі творчості і мистецтв «Музичне Різдво» 2021 «Зірки ХХІ ст.», с. Верховина; у Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Зірковий драйв», м. Запоріжжя.
  • Каміла ЛОПАТКА – перемогла у IV Міжнародному фестивалі-конкурсі «Сонячні перлинки» в рамках творчого проекту «Тріумф-Fest», м. Одеса; у VII Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «SOLOVIOV ART», м. Київ.
  • Софія РЕШЕТНІК – перемогла у VII Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «SOLOVIOV ART», м. Київ.
  • Фортепіанний дует Анастасії КОСТЕНКО та Петльована Мар’яни ПЕТЛЬОВАНОЇ – стали переможцями у VII Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «SOLOVIOV ART», м. Київ.
  • Євгенія СЕМИКРАС – перемогла у Регіональному конкурсі юних музикантів «Шлях до зірок», м. Конотоп.

Лауреати ІІ ступеня:

  • Олена ЛУЦКІНА – перемогла у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «В обіймах часу», м. Київ.
  • Поліна ЛЕВЕНОК – здобула перемогу у IV Міжнародному фестивалі-конкурсі «Сонячні перлинки» в рамках творчого проекту «Тріумф-Fest», м. Одеса.
  • Аліна ДЬОГТЯР – стала переможцем у IV Міжнародному фестивалі-конкурсі «Сонячні перлинки» в рамках творчого проекту «Тріумф-Fest», м. Одеса.
  • Вероніка БІЛЕЦЬКА – перемогла у Міжнародний конкурсі-фестивалі «SOZVEZDIYE – EUROPE – ASIA 2021», м. Баку (Азербайджан), березень 2021.

Лауреати ІІІ ступеня:

  • Стефанія ШЕВЧЕНКО – перемогла у IV Міжнародному фестивалі-конкурсі «Сонячні перлинки» в рамках творчого проекту «Тріумф-Fest», м. Одеса.
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