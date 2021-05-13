Учні фортепіанного відділу Сумської музичної школи знову переможці Більше десяти учнів фортепіанного відділу Сумської ДМШ № 1 здобули перемоги в дистанційних конкурсах.

Лауреати І ступеня: Вероніка БІЛЕЦЬКА – здобула перемогу в Міжнародному фестивалі «STAREALL OF TALENTS», Київ-Рига-Прага; у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі творчості і мистецтв «Музичне Різдво» 2021 «Зірки ХХІ ст.», с. Верховина; у Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Зірковий драйв», м. Запоріжжя.

Каміла ЛОПАТКА – перемогла у IV Міжнародному фестивалі-конкурсі «Сонячні перлинки» в рамках творчого проекту «Тріумф-Fest», м. Одеса; у VII Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «SOLOVIOV ART», м. Київ.

Софія РЕШЕТНІК – перемогла у VII Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «SOLOVIOV ART», м. Київ.

Фортепіанний дует Анастасії КОСТЕНКО та Петльована Мар’яни ПЕТЛЬОВАНОЇ – стали переможцями у VII Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «SOLOVIOV ART», м. Київ.

Євгенія СЕМИКРАС – перемогла у Регіональному конкурсі юних музикантів «Шлях до зірок», м. Конотоп. Лауреати ІІ ступеня: Олена ЛУЦКІНА – перемогла у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «В обіймах часу», м. Київ.

Поліна ЛЕВЕНОК – здобула перемогу у IV Міжнародному фестивалі-конкурсі «Сонячні перлинки» в рамках творчого проекту «Тріумф-Fest», м. Одеса.

Аліна ДЬОГТЯР – стала переможцем у IV Міжнародному фестивалі-конкурсі «Сонячні перлинки» в рамках творчого проекту «Тріумф-Fest», м. Одеса.

Вероніка БІЛЕЦЬКА – перемогла у Міжнародний конкурсі-фестивалі «SOZVEZDIYE – EUROPE – ASIA 2021», м. Баку (Азербайджан), березень 2021. Лауреати ІІІ ступеня: Стефанія ШЕВЧЕНКО – перемогла у IV Міжнародному фестивалі-конкурсі «Сонячні перлинки» в рамках творчого проекту «Тріумф-Fest», м. Одеса.