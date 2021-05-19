Жителів Сумщини запрошують взяти участь у проєкті «Таємниці України для тебе» В Україні стартував міжнародний культурно-соціальний проєкт «Таємниці України для тебе», метою якого є залучення громад до створення єдиної бази видів народних ремесел (особливості, історія походження, покрокова інструкція виготовлення), зібрання рецептів автентичної української кухні (історія походження страв та рецепти їх приготування), популяризація історичних, природних та культурних об'єктів з різних регіонів України (легенди, історія створення сіл \ міст, цікаві розповіді про історичні та культурні пам'ятки)

Зібрана інформація буде впорядкованою в унікальних книгах, виготовлених у давній «черпаний» спосіб і подарованих в Національну бібліотеку України ім. Вернадського, Національну бібліотеку Ватикану, Королівську бібліотеку Великої Британії, Олександрівську бібліотеку, бібліотеку Конгресу США. Друковані примірники будуть презентованими в усіх обласних центрах України, передані в обласні бібліотеки, загальноосвітні школи, дипломатичні місії та українській діаспорі за кордоном.

3і зразків ремісничих витворів, моделей одягу, картин буде створена інтерактивна виставкова експозиція з подальшою презентацією в різних дипломатичних установах за кордоном. Під час пандемії коронавірусу в Україні активно розвинувся внутрішній туризм, який дав можливість більше дізнатися про чудові місця. У рамках проєкту буде створено цікаві історико-культурні та гастрономічні маршрути регіонами України під назвою: «Зустрінемо, розкажемо, навчимо, пригостимо».

Учасниками можуть бути дорослі та діти, майстри народного мистецтва, суб'єкти туристичної діяльності всіх форм власності (музеїв, туристичних організацій), екскурсоводи, представники закладів ресторанного сервісу, представники місцевих громад, навчальних закладів та інші. Кількість робіт від одного учасника — одноосібно, так і колективно.

Прийом заявок на участь в конкурсі з 12 квітня до 25 червня 2021 року. Активні учасники та переможці зможуть отримати 150 цінних подарунків і грошових премій.

Контактна особа: Рабарська Ірина ( +380 67 9699636) Посилання на офіційний сайт: https://tainaua.blogspot.com/.

Співорганізатори проєкту: БО «Благодійний Фонд «Чисті Серцем» Центр української культури у м. Таллінн.