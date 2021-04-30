Губернатор Сумщины в ТОП-5 по зарплате

Самая высокая зарплата была у главы Луганской ОГА Гайдая - 102 тыс. 927 грн. Гайдай уже не первый месяц получает самую высокую зарплату среди своих коллег.
Уволенный с должности главы Кировоградской ОГА Андрей Назаренко заработал 66 тыс. 690 грн. Ему кроме оклада и надбавок выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск – 27,8 тыс. грн.
Немного больше 57 тыс. грн за прошлый месяц начислили руководителю Ровненской ОГА Виталию Ковалю, главе Харьковской ОГА Айне Тимчук, главе Сумской ОГА Василию Хоме, главе Черновицкой ОГА Сергею Осадчуку и главе Волынской ОГА Юрию Погуляйко.
Самая низкая зарплата в апреле была у руководителя Ивано-Франковской обладминистрации Андрея Бойчука – 45 тыс. 643 грн, пишет Слово и дело.
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