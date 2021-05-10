Центр Сум остался без воды

Временно не получают воду жители д. на пл. Независимости, в пер. 1-й Продольный, пер. 2-й Продольный, на пер. 9 Мая, ул. Белинского, ул. Вольный лужок, ул. Воскресенская, ул. Героев Сумщины, ул. Кооперативная, ул. Соборная, ул. Нижняя Соборная, пер. Пляжный, пер. Монастырский.
После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
Из-за установки самого высокого флагштока для национального флага Украины, инициатором которого был губернатор Сумщины Василий Хома, два учебных заведения в...
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в некоторые дома....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов....
В выходные возле фонтана «Садко» начали устанавливать самый высокий флагшток в области для флага Украины....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....