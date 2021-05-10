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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:41108

Центр Сум остался без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов.

Временно не получают воду жители д. на пл. Независимости, в пер. 1-й Продольный, пер. 2-й Продольный, на пер. 9 Мая, ул. Белинского, ул. Вольный лужок, ул. Воскресенская, ул. Героев Сумщины, ул. Кооперативная, ул. Соборная, ул. Нижняя Соборная, пер. Пляжный, пер. Монастырский.

После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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