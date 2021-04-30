На Сумщине, ликвидируя возгорание сеновала, удалось спасти жилой дом (видео) 18 мая в 14:56 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сеновала по ул. Максимовича в с. Шевченково на Конотопщине.

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели охваченное пламенем сооружение. На место происшествия был направлен дежурный караул 35-го государственного пожарно-спасательного поста и добровольную пожарную команду с. Шевченково.

По прибытию было установлено, что огонь охватил сеновал по всей площади и до 8 тонн сена, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 2 км от очага горения.

В 15:45 возгорание локализовали, а в 17:45 - потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 2 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды с. Шевченково.