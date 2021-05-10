В Конотопе сбили велосипедистку Конотопские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором травмировалась женщина.

Происшествие произошло 18 мая, около 23.00, на одной из улиц города Конотоп.

Как предварительно установили работники полиции, 23-летний водитель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ 111830, допустил наезд на 50-летнюю велосипедистку. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.