В Конотопе сбили велосипедистку

Происшествие произошло 18 мая, около 23.00, на одной из улиц города Конотоп.
Как предварительно установили работники полиции, 23-летний водитель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ 111830, допустил наезд на 50-летнюю велосипедистку. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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