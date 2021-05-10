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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:27193

В Конотопе сбили велосипедистку

Конотопские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором травмировалась женщина.

Происшествие произошло 18 мая, около 23.00, на одной из улиц города Конотоп.

Как предварительно установили работники полиции, 23-летний водитель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ 111830, допустил наезд на 50-летнюю велосипедистку. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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