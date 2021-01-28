Помещения на «Авангарде» пока не отдали ФК «Сумы»

Сегодня, 19 мая, вопрос о помещениях на «Авангарде» депутаты Сумского горсовета рассматривать не будут. Об этом в начале заседания сессии заявил городской голова Александр Лысенко, пишет Панорама.
Сегодня, 19 мая, вопрос о помещениях на «Авангарде» депутаты Сумского горсовета рассматривать не будут. Об этом в начале заседания сессии заявил городской голова Александр Лысенко, пишет Панорама.
«Считаю, что вопрос до конца не решен. Его нельзя выносить в таком виде. Это минимум. Максимум – возможно сегодня назначу служебное расследование, почему данный вопрос не решен так, чтобы не было недовольных. Чтобы это было правильно, эффективно, а главное — никто не пострадал», — заявил он.
Александр Лысенко пообещал, что перед тем как вопрос вынесут на обсуждение депутатов, публично об этом объявят.
Напомним, с конца апреля спортивная общественность и родители обеспокоена тем, что помещения стадиона «Авангард», которыми сейчас пользуются 3 ДЮСШ, будут переданы от Городского центра физического здоровья населения «Спорт для всех» в хозяйственное ведение КП «Футбольный клуб «Сумы».
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