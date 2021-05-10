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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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ЧП на детской площадке: разорванная печень и внутреннее кровотечение у 8-летней Влады

На прошлой неделе новость о том, что ребенок с Глуховщины сильно травмировался из-за качелей, облетела Интернет.

Журналисты решили выяснить подробности, пообщался с мамой пострадавшей девочки и выяснил, как она чувствует себя сегодня, пишет Ваш шанс.

Итак, жительница с. Слоут Ольга Погарченко - многодетная мама, вместе с мужем они растят и воспитывают двоих сыновей и дочь. Егору - 14, Кириллу - 11, а Владе - 8. Как и большинство селян, выживают за счет огородов и подсобного хозяйства, ведь другой работы нет. И пока родители заняты огородами и крупным рогатым скотом (в семье две коровы), детвора резвится на детской площадке, оборудованной разными горками, качелями, каруселями и песочницей. Площадка расположена в самом центре Слоута - в парке. В тот день ничего не предвещало беды. Ольга собралась встречать с пастбища корову, и тут односельчанка приносит на руках ее дочь: девочка потеряла сознание рядом с площадкой. О том, что произошло, мать Владиславы узнала чуть позже. Дети играли в парке и решили покататься на качелях. Эти качели, со слов женщины, там появились неофициально и нигде не учтены: «Помните, как мы в детстве качались на доске, положенной между двумя веревками? Так вот и эта штуковина такая же - самодельная, только деревяшка висела на цепях». И вот Влада с другом уселись на эти качели, а затем мальчишка сильно их раскачал, а сам спрыгнул. От неожиданности Влада слетела на землю, а раскачавшиеся качели с размаху так ее ударили, что буквально припечатали к стоявшей рядом березе. Влада нашла в себе силы подняться и медленно побрела к скамейке. Но, сделав несколько шагов, потеряла сознание. Жительница села, заметив это, взяла школьницу на руки и отнесла домой матери. Ольга сразу же вызвала скорую помощь и поехала с дочкой в Глуховскую больницу.

Первым делом ей сделали рентген, переломов он не показал. Однако в десять вечера девочке стало совсем плохо, и доктор назначил УЗИ. Обследование выявило, что у 8-летнего ребенка разорвана печень и полный живот крови от внутреннего кровотечения. Требовалась срочная операция, поэтому Владу вместе с мамой доставили и госпитализировали в шосткинскую больницу. Операция прошла успешно, девочка уже переведена из реанимационного отделения в хирургическое. Но она еще очень слаба, потеряла много крови.

А тем временем в Слоуте правоохранители разбираются в том, что произошло. После ЧП злополучные неучтенные качели сняли. И вряд ли повесят обратно - пусть детвора довольствуется тем, что положено их возрасту и не выходит за рамки безопасности.

ВШ пообщался с главой Березовской ОТГ Надеждой Артеменко и поинтересовался, помогла ли громада пострадавшей жительнице. В ответ услышали, что в пятницу состоялось заседание исполнительного комитета, на котором были выделены средства на операцию и лечение Владиславы. Ольга Погарченко подтвердила это, кроме того, сказала, что деньги перечислили и из местного сельсовета. И все же ребенку предстоит длительное восстановление и реабилитация, поэтому без нашей с вами помощи многодетной семье не обойтись.

Те, кто захочет принять участие в благом деле - выздоровлении Влады, могут сделать это, перечислив любую сумму на счет: 5167 8032 0614 4565, «Ощадбанк», Ольга Михайловна Погарченко. В следующем месяце Владиславе исполняется 9 лет. Остается надеяться, что свечку на торте по случаю своего дня рождения она будет задувать в стенах родного дома, а не больничных!

Общество
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