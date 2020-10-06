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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах пропал без вести индиец

Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Чаухан Манн.

Работники Сумского районного управления полиции устанавливают местонахождение 20-летнего гражданина Индии, который 15 мая ушел из общежития и до настоящего времени не вернулся.

На вид разыскиваемому 20-21 год, рост 170 см, среднего телосложения, похожий на индуса, волосы черные, средней длины, имеет бороду и усы, глаза темные, брови широкие, лицо овальное.

Был одет в рубашку с длинными рукавами бело-голубого цвета, голубые джинсы, коричневые туфли.

Особые приметы: носит серьги и цепочку из металла желтого цвета.

Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если у вас есть какие-либо информацию, которая поможет установить местонахождение парня, сообщите об этом в Сумское районное управление полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская 21, тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести
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