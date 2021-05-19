На Сумщине 167 новых случаев заболевания коронавирусом: 10 летальных (подробности) По состоянию на 19 мая в Сумской области 75 838 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 167 человек (Белопольский район - 10, Бурынский район - 8, Глухов - 8, Глуховский район - 2, Конотоп – 20, Конотопский район - 2, Краснопольский район - 1, Лебединский район - 1, Недригайловский район - 9, Ахтырка - 5, Ахтырский район - 1, Ромны - 3, Роменский район - 3, Сумы - 74, Сумской район - 10, Тростянецкий район - 8, Ямпольский район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1249 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 10 (Глухов - 1, Конотоп - 1, Липоводолинский район - 2, Недригайловский район - 2, Ромны - 1, Сумы - 2, Шостка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 71 291 человек, из них за минувшие сутки - 432 (Белопольский район - 9, Бурынский район - 4, Великописаревский район - 1, Глухов – 17, Глуховский район - 10, Конотоп - 72, Конотопский район - 19 Краснопольский район - 3, Кролевецкий район - 11, Лебедин - 4, Лебединский район - 8, Липоводолинский район - 1, Недригайловский район - 25, Ахтырка - 8, Ахтырский район - 6, Путивльский район - 10, Ромны – 22, Роменский район - 13, Сумы - 79, Сумской район - 10, Тростянецкий район – 17, Шостка - 65, Шосткинский район - 9, Ямпольский район - 9).