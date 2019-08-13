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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Бывшему гендиректору «Сумского НПО» избрана мера пресечения в виде залога в размере 20 млн грн

По ходатайству прокуратуры решением суда от 19 мая бывшему гендиректору акционерного общества «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» избрана мера пресечения в виде залога в размере 20 млн грн.

Фото Sumy.Today

Напоминаем, что Сумской областной прокуратурой 7 мая 2021 года сообщено о подозрении бывшему генеральному директору предприятия по факту невыполнения решения суда и злоупотребления полномочиями, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364-1 и ч. 3 ст. 382 УК Украины).

По данным следствия, генеральный директор, злоупотребляя полномочиями, по предварительному сговору с частным исполнителем и при соучастии служащего предприятия допустил незаконное отчуждение по заниженной цене в пользу приближенного лица нежилого помещения гостиницы, принадлежавшей объединению. Несмотря на наличие значительной суммы задолженности перед физическими и юридическими лицами, подтвержденной судебными решениями, из предусмотренных по заключенному договору средств за отель в сумме 19,5 млн грн было выплачено только 52 тыс. грн в качестве взыскания задолженности по выплате заработной платы одному работнику общества. В результате таких преступных действий другим взыскателям задолженности причинен материальный ущерб на общую сумму более 20 млн грн.

Досудебное следствие осуществляется Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Владимир Лукьяненко Под залог
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