Сумские легкоатлеты отличились на командном чемпионате Украины 17-18 мая в Луцке проходил командный чемпионат Украины по легкой атлетике среди взрослых и молодежи, а также чемпионат Украины по легкоатлетическим многоборьям среди взрослых.

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов изо всех областей Украины, в том числе 24 с Сумщины.

В личном зачете первые места заняли:

- Александр Погорилко в беге на 400 м – 46,87 с

- Игорь Мусиенко в толкании ядра – 19,81 м

- Сергей Светличный в спортивной ходьбе на 5000 м – 19:59,07

- эстафетная команда 4х100 м (Артем Данильченко, Андрей Волынець, Ярослав Демченко, Александр Погорилко) – 41,77 с

- эстафетная команда 4х400 м (Ярослав Демченко, Кирилл Кошаренко, Константин Ожийов, Евгений Швець) – 3:16,89

- эстафетная команда 4х400 м (Алина Богданова, Евгения Мучарова, Анна Мельник, Анна Цибульник) – 3:55,10

Второе:

- Олег Свистун в спортивной ходьбе на 5000 м – 20:20,06

Третьи:

- Оксана Шкурат в беге на 100 м с барьерами – 13,56 с

- эстафетная команда 4х100 м (Анна Мельник, Алина Богданова, Дарина Маслюк, Анна Цибульник) – 47,86с.

В общекомандном зачете по спринтам Сумщина заняла третье место среди взрослых и первое среди молодежи, в зачете по выносливости – 7-ые, по метаниям – 7-е среди взрослых.