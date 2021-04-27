Сумские легкоатлеты отличились на командном чемпионате Украины

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов изо всех областей Украины, в том числе 24 с Сумщины.
В личном зачете первые места заняли:
- Александр Погорилко в беге на 400 м – 46,87 с
- Игорь Мусиенко в толкании ядра – 19,81 м
- Сергей Светличный в спортивной ходьбе на 5000 м – 19:59,07
- эстафетная команда 4х100 м (Артем Данильченко, Андрей Волынець, Ярослав Демченко, Александр Погорилко) – 41,77 с
- эстафетная команда 4х400 м (Ярослав Демченко, Кирилл Кошаренко, Константин Ожийов, Евгений Швець) – 3:16,89
- эстафетная команда 4х400 м (Алина Богданова, Евгения Мучарова, Анна Мельник, Анна Цибульник) – 3:55,10
Второе:
- Олег Свистун в спортивной ходьбе на 5000 м – 20:20,06
Третьи:
- Оксана Шкурат в беге на 100 м с барьерами – 13,56 с
- эстафетная команда 4х100 м (Анна Мельник, Алина Богданова, Дарина Маслюк, Анна Цибульник) – 47,86с.
В общекомандном зачете по спринтам Сумщина заняла третье место среди взрослых и первое среди молодежи, в зачете по выносливости – 7-ые, по метаниям – 7-е среди взрослых.
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