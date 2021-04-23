Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:29171

Сумской футзалист стал чемпионом Украины

Ивано-франковский «Ураган» с сумчанином Артемом Фаренюклом в составе стал чемпионом Украины в Экстра-лиге.

После двух побед в Херсоне команда Максима Павленко вчера уступила «мельникам» на своем паркете, но сегодня сумела получить желанную третью победу.

Первый гол во встрече был забит по итогам розыгрыша аута. Точный дальний удар на свой счет записал Роман Кордоба. Во втором тайме Рониньо восстановил паритет, но на это «драконы» ответили сразу дважды. Абакшин и Лебедь довели гандикап до двух голов.

Такая разница в счете стала роковой для подопечных Андре Броканело. Даниэль Роза отыграл один мяч. Впрочем, после этого херсонцы пошли вперед с пятым полевым, чем и воспользовались прикарпатцы. Абакшин и Шеремета по разу отличились уже в пустые ворота соперника – 5:2.

Как итог - 3:1 в серии за «Ураганом». Отметим, что первое в истории чемпионство «драконы» отпраздновали десять лет назад. В сезоне 2021/2022 именно ивано-франковцы представлять Украину в Лиге чемпионов.

Добавим, что лучшим бомбардиром чемпионата с 24-ю голами стал универсал «Ураган» Даниил Абакшин, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Спорт Артем Фаренюк Футзал
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Борьба за «золото» Экстра-лиги продолжается: сумчане в деле
Сегодня 08:12

Борьба за «золото» Экстра-лиги продолжается: сумчане в деле

Продолжается финальная серия чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....

Сумские футзалисты взяли «бронзу» Экстра-лиги
15.05.2021 08:16

Сумские футзалисты взяли «бронзу» Экстра-лиги

14 мая прошел второй матч бронзовой серии плей-офф чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....

Сумской футзалист в шаге от «золота» Экстра-лиги
10.05.2021 10:30

Сумской футзалист в шаге от «золота» Экстра-лиги

9 мая прошел второй матч финальной серии чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....

Сумские футзалисты соревнуются за «золото» Экстра-лиги (видео)
08.05.2021 20:40

Сумские футзалисты соревнуются за «золото» Экстра-лиги (видео)

Сегодня, 8 мая, стартовала финальная серия за первое место в чемпионате Украины по футзалу в Экстра-лиге....

Сегодня роменские футзалисты стартуют в «Финале восьми» второй лиги (трансляция)
23.04.2021 09:37

Сегодня роменские футзалисты стартуют в «Финале восьми» второй лиги (трансляция)

Сегодня, 23 апреля, роменский «Рятувальник» стартует в «Финале восьми» Второй лиги чемпионата Украины по футзалу....

Новости

На Сумщине 75 671 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:49
Сумской футзалист стал чемпионом Украины
Сегодня 21:29
На Сумщине закончилась вакцина от коронавируса для желающих прививаться первой дозой
Сегодня 20:19
Нардепы отправили Степанова в отставку
Сегодня 19:23
Сумской бегун выиграл Харьковский полумарафон
Сегодня 17:47
Сумские нацгвардейцы обнаружили харьковского вора
Сегодня 17:46
Суд вынесет решение по мере пресечения Владимиру Лукьяненко завтра
Сегодня 17:13
На Сумщине задержали три автомобиля с 60 тоннами гречки из Казахстана
Сегодня 17:09
В Ахтырке полицейские поймали 23-летнего серийного вора
Сегодня 17:00
В мэрии хотят отдать помещения стадиона «Авангард» ФК «Сумы»
Сегодня 16:52
На Сумщине могут выпустить подозреваемых в разбойном нападении из-за промедления суда
Сегодня 16:45
На Сумщине на кладбище нашли снаряд
Сегодня 16:18
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Мер Сум не знає, хто платить за його «біль і гордість» на бігбордах
Сегодня 15:37
Офіційний коментар АТ "Сумське НВО" щодо продажу частини готелю "Ювілейний"
Сегодня 10:35
Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?
Вчера 14:55
На Сумщине коронавирусные показатели снижаются (итоги недели)
Вчера 14:23
Деркач: Ни государство, ни владельцы социальных сетей не имеют права ограничивать свободу слова
14.05.2021 12:17
До уваги батьків сумських дошкільнят: новації у закладах дошкільної освіти
13.05.2021 16:26
З 1 травня перепризначення субсидій на наступний період відбуватиметься за новим порядком
13.05.2021 10:40
Хто може набути статусу безробітного?
12.05.2021 10:30
Туфли в интернет-магазине LeBoutique: как сделать выбор
11.05.2021 18:04
Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды
10.05.2021 21:07
Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)
10.05.2021 15:10
COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.25; 20.45
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.40; 12.00; 13.00; 14.20; 15.50; 16.40; 18.10; 19.00; 20.30; 21.30 (19.05.2021 + 18.25: Wrath of Man, англ. з укр. субтитрами)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 19.20
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Кино Планета Кіно
17.00; 21.15
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Кино Планета Кіно
15.20
Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Кино Планета Кіно
21.15
Ті, хто бажають моєї смерті (Тейлор Шерідан, 2021)
Ті, хто бажають моєї смерті (Тейлор Шерідан, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 17.20

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.