Сумской футзалист стал чемпионом Украины Ивано-франковский «Ураган» с сумчанином Артемом Фаренюклом в составе стал чемпионом Украины в Экстра-лиге.

После двух побед в Херсоне команда Максима Павленко вчера уступила «мельникам» на своем паркете, но сегодня сумела получить желанную третью победу.

Первый гол во встрече был забит по итогам розыгрыша аута. Точный дальний удар на свой счет записал Роман Кордоба. Во втором тайме Рониньо восстановил паритет, но на это «драконы» ответили сразу дважды. Абакшин и Лебедь довели гандикап до двух голов.

Такая разница в счете стала роковой для подопечных Андре Броканело. Даниэль Роза отыграл один мяч. Впрочем, после этого херсонцы пошли вперед с пятым полевым, чем и воспользовались прикарпатцы. Абакшин и Шеремета по разу отличились уже в пустые ворота соперника – 5:2.

Как итог - 3:1 в серии за «Ураганом». Отметим, что первое в истории чемпионство «драконы» отпраздновали десять лет назад. В сезоне 2021/2022 именно ивано-франковцы представлять Украину в Лиге чемпионов.

Добавим, что лучшим бомбардиром чемпионата с 24-ю голами стал универсал «Ураган» Даниил Абакшин, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.