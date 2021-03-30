На Сумщине закончилась вакцина от коронавируса для желающих прививаться первой дозой На Сумщине закончилась вакцина от COVID-19 для тех, кто желает прививаться первой дозой. Около тысячи доз, оставшихся, предназначенные для повторной вакцинации тех, кто привился раньше. Семейные врачи записывают желающих в очередь.

Последний раз, говорит заместитель центра медико-санитарной помощи №1 Валентина Евдокименко, здесь вакцину получали в конце апреля. Использовали всю перед майскими праздниками. "Ежедневно я связываюсь с управлением здравоохранения по поставкам вакцины, и как только вакцина появится вакцина, мы будем информировать население", - сказала она. Об этом сообщает Суспільне.

Пока же вакцины нет, семейные врачи составляют списки желающих прививаться. За неделю, рассказывает семейная врач Наталья Солдаткина, у нее согласились 24 человека.

"Мы обзваниваем всех пациентов, подпадающих под возрастную категорию на вакцинацию - это люди старше 60 лет. Скажу, что когда только начиналась компания, было больше негатива, больше стали. Сейчас 70-80% соглашаются на вакцинацию, записываются, и когда мы им звоним, они приходят и вакцинируются ", - рассказала врач.

Последнюю дозу вакцины во втором центре первичной помощи прививали 14 мая, рассказала заместитель директора Людмила Цюкало.

По словам директора центра социально опасных заболеваний Тараса Здыденного, их бригады сейчас имеют вакцины AstraZeneca и Pfizer. Это - для второй дозы. " Мы вакцинируем Pfizer интернаты и ДСНС", - сказал он.

По информации системы мониторинга вакцинации Совета национальной безопасности и обороны, на 18 мая Сумщина получила чуть больше 30 000 доз вакцины, из них более 25 000 доз - производства AstraZeneca. На сегодня остались неиспользованными 1022 дозы, из них китайской вакцины Sinovac - 900 доз, втрое меньше доз AstraZeneca и Pfizer. Сроки, когда поступит вакцина в область, заместитель начальника областного управления здравоохранения Галина Хомета не назвала.

18 мая же в Сумской районной больнице получили 390 доз вакцины AstraZeneca для повторной вакцинации. Мобильные бригады отправятся в лечебные учреждения с четверга, сказал главный врач Владимир Поцелуев.

Область ожидает вакцин Comirnaty и CoronaVac, рассказала Галина Хомета. По ее словам, Comirnaty прививать педагогов, а CoronaVac - военных, работников государственной службы спецсвязи, прокуратуры, топливно-энергетического комплекса и санаторно-курортных учреждений.

По словам Галины Хометы, в очереди в приложении "ДІЯ" ожидают вакцинацию более 10 000 жителей области.