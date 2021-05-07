Суд вынесет решение по мере пресечения Владимиру Лукьяненко завтра Суд удалился в совещательную комнату по делу об избрание меры пресечения бывшему гендиректору АО «Сумское НПО»

До 8.00 19 мая суд удалился в совещательную комнату по делу о рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде залога бывшему генеральному директору АО «Сумское НПО» Владимира Лукьяненко по факту невыполнения решения суда и злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Владимир Лукьяненко подозревается в том, что, злоупотребляя полномочиями, по предварительному сговору с частным исполнителем допустил незаконное отчуждение нежилого помещения гостиницы, принадлежавший объединению, по заниженной цене.

Следственный судья Климашевская И.В.