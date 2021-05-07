На Сумщине задержали три автомобиля с 60 тоннами гречки из Казахстана Управление фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области информирует, что 13 мая специалистами отдела фитосанитарных мер в пограничном пункте пропуска «Бачевск» на Глуховщине задержаны три автомобиля, которые импортировали в Украину 60 тонн крупы гречневой.

Крупу пытались завезти без фитосанитарных сертификатов, чем нарушили фитосанитарные требования Украины. Груз поступил из Республики Казахстан. Руководствуясь п. 126 постановления КМУ № 1177 от 15.11.2019 года, государственным фитосанитарным инспектором принято распоряжение о возвращении груза в страну-экспортера. В соответствии с международным стандартом по фитосанитарным мерам № 13 «Руководство по нотификации о несоответствии и экстренные действия» Главным управлением Гспродпотребслужбы в Сумской области составлено и направлено нотификационные сообщения.