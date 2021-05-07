На Сумщине задержали три автомобиля с 60 тоннами гречки из Казахстана

Крупу пытались завезти без фитосанитарных сертификатов, чем нарушили фитосанитарные требования Украины. Груз поступил из Республики Казахстан.
Руководствуясь п. 126 постановления КМУ № 1177 от 15.11.2019 года, государственным фитосанитарным инспектором принято распоряжение о возвращении груза в страну-экспортера.
В соответствии с международным стандартом по фитосанитарным мерам № 13 «Руководство по нотификации о несоответствии и экстренные действия» Главным управлением Гспродпотребслужбы в Сумской области составлено и направлено нотификационные сообщения.